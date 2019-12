Así fue el Venezuela Aid Live: el megaconcierto que busca el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela

8:30 a.m.

Desde tempranas horas de este viernes 22 de febrero, ciudadanos comenzaron a reunirse en el Puente Internacional Tienditas, en Cúcuta (Colombia), donde se desarrolló el megaconcierto Venezuela Aid Live, que busca permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a dicha nación sudamericana.

Más de 30 artistas cantaron en el concierto, provenientes de España, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Suecia entre otros.

El concierto finalizó a eso de las 5:00 de la tarde y contó con la participación de artistas como Chyno y Nacho, que interpretaron su éxito "Mi niña bonita".

El cantante de origen colombiano Juanes manifestó durante su participación que siempre "hay una luz al final del túnel" e instó a los venezolanos a mantener sus esperanzas porque pronto habrá un cambio en su país.

La agrupación mexicana Maná deleitó al público con la famosa canción "Oye mi amor" y también instó fervientemente a dejar pasar la ayuda humanitaria a Venezuela.

Una de las participaciones más destacadas durante el concierto ha sido la del cantante español Miguel Bosé, que envió un fuerte a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a quien considera no ha hecho lo suficiente por Venezuela pese al cargo que ostenta. “Se le está haciendo tarde. Bachelet, ven aquí y haz valer la autoridad que tienes, porque si no, para hacer esto, no sirves”, fue su mensaje.

El cantante venezolano Carlos Baute agradeció al público por su presencia en el concierto y explicó que el sábado harán historia, cuando entre la ayuda humanitaria al país.

Asimismo exigió la “realización de elecciones libres para de una vez sacar del poder” a Nicolás Maduro.

El intérprete del aclamado tema “Despacio”, Luis Fonsi, expresó a los venezolanos que “no están solos, estamos con ustedes”.

El concierto Venezuela Aid Live fue organizado por el empresario inglés Richard Branson, como un clamor de parte de él y de todos las personas que ansían el ingreso de la ayuda humanitaria al país y el fin de la represión ejercida por el presidente Nicolás Maduro.

Iván Duque, presidente de Colombia, estuvo en Cúcuta para ser partícipe de este evento.

“Con mucha esperanza llegamos a Cúcuta en este gran día que reúne a varias naciones, líderes mundiales, empresarios, artistas, voluntarios, para entregar más de 500 toneladas de ayuda humanitaria a nuestros hermanos venezolanos”.

Duque llegó a la zona acompañado de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

El 21 de febrero, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, firmó un decreto presidencial en el que autoriza el ingreso de la ayuda humanitaria, para ello, pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela, FANB, dar vía libre en las fronteras para que ingrese sin ningún inconveniente el apoyo internacional.