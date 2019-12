Nicolás Maduro decide romper relaciones diplomáticas con su vecina Colombia

La tensión sigue creciendo en Venezuela luego de que Nicolás Maduro anunciara esta tarde en su discurso que su gobierno, catalogado por analistas políticos y la oposición como "usurpador", ha decidido romper los vínculos diplomáticos con su vecina Colombia, país desde donde se organizó el ingreso de la mayoría de ayuda humanitaria que se dirige a Venezuela.

Maduro dio el plazo de 24 horas a los diplomáticos colombianos que están en Venezuela para que abandonen el país.

"He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela ¡Fuera de aquí, oligarquía!", manifestó Maduro, durante la concentración chavista.

El presidente de Colombia, Iván Duque, junto a un centenar de países, ha reconocido a Juan Guaidó como "Presidente encargado de Venezuela" y ha acompañado a Guaidó junto a otros mandatarios del cono sur en una larga jornada desde ayer viernes en el gran operativo que se ha organizado para lograr que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela.

Maduro vuelve a retar a Guaidó a convocar a elecciones

Con un discurso plagado de improperios y ofensas hacia Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió a la nación latinoamericana tricolor desde Caracas, en una marcha en apoyo a la Revolución Bolivariana.

“Lo reto a convocar elecciones”, le dijo Maduro a Guaidó, agregando una serie de calificativos ofensivos como “fantoche, payaso, títere del imperialismo” le llamo Nicolás.

Maduro exigió a Guaidó que convoque a elecciones presidenciales, pues ya han pasado 30 días desde que fue nombrado presidente interino, por lo que de alguna manera hasta Nicolás lo reconoció durante su retórica.

El alumno del ex presidente y fallecido Hugo Chávez, envió un mensaje directo a Donald Trump, presidente de EE.UU., que saque sus manos de Venezuela, “¿Ayuda humanitaria? ¿A quién ha ayudado Trump en su vida? ¿Acaso el ama al pueblo de Venezuela?” preguntó el mandatario.

Maduro remarcó que cerró los puestos fronterizos, por la amenaza que representaba la invasión de Estados Unidos para su país.

Maduro al referirse a la ayuda humanitaria que está entrando a Venezuela este 23 de febrero, reiteró que “detrás de esa comida podrida, se trata de tapar una intervención militar de Estados Unidos”.

El líder actual del chavismo, amenazó “yo no le temo a nada, no me tiembla el pulso, cuando hay que echar para adelante, allí voy de primero”, para posteriormente remarcar que “lo que llaman ayuda humanitaria, es comida podrida”

Nicolás Maduro, arremetió tambien contra Iván Duque, presidente de Colombia, “Chucky, diablo, porky, te vas a quemar, por meterte con Venezuela” gritó el mandatario.

Guaidó expresó además que Venezuela incumple acuerdos internacionales sobre apoyo de ayuda humanitaria al impedir el ingreso de medicina, alimentos y víveres para personas que han caído a la extrema pobreza por la crisis económica que atraviesa ese país.