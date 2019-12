Salud de periodista Lucía Pineda Ubau se deteriora

Un deteriorado estado de salud presenta la reconocida periodista y presa política Lucía Pineda Ubau, según lograron constatar sus familiares el pasado 3 de abril, fecha en que la visitaron en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza en Tipitapa.

Lucía Pineda Ubau "está demacrada" y con serios problemas de visión y de retención de líquidos, presenta mareos y está desorientada debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentra, denunció este viernes Noel Ubau, primo de la comunicadora.

La periodista logró contarle a sus familiares que continúa aislada del resto de presas políticas en una reducida celda, vigilada con cámaras de seguridad, no se le permite hablar con nadie ni recibir horas de sol.

En este último encuentro con sus familiares la privada de libertad les informó que ya llevaba 20 días continuos sin ver el sol. Antes de esto cada 8 días se le permitía salir 20 minutos y luego regresar a su celda.

“Tiene el rostro demacrado, por eso fue impactante para nosotros (verla). No se nota más delgada porque está sufriendo de retención de líquidos y sus caderas están en constante estado de inflamación, no asociado a la infección urinaria, es por el confinado espacio en el que se encuentra que no le permite hacer gran actividad física, denunció Noel Ubau.