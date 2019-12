Tribunal de apelaciones rechaza reintegro laboral para extrabajadores del Estado

De 10 a 15 recursos de apelaciones que han sido interpuestos ante el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA) por despidos arbitrarios en instituciones del Estado ocurridos en el marco del actual conflicto político en el país han sido rechazados por este tribunal, confirmó Luis Osejo, presidente de Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones sin precisar la cantidad de recursos de este tipo que han recibido y cuantos han sido declarados no ha lugar.

“Hemos tenido algunos casos que se han resuelto principalmente de otros departamentos del país y que ya han sido decididos en los cuales el tribunal ha determinado, ha dictado sentencias que principalmente tienen que ver con demandas que no cumplieron requisitos, demandas que fueron mal elaboradas, que no estaban fundamentadas y que el tribunal se pronunció en ese sentido. Hubo demandas en las que no se probó, porque todo litigante tiene la responsabilidad y la carga de probar cada una de sus pretensiones, en algunos casos de estos, que realmente no estamos hablando de grandes cantidades de asuntos que se hayan recibido, pero que sí se han decido por esa vía porque ha sido notoriamente deficiente el trabajo de los abogados litigantes”, argumentó Osejo.

Desde que inició la crisis política en Nicaragua, al menos 19 instituciones del Estado han sido denunciadas ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) siendo las más denunciadas por despidos arbitrarios el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, esta última institución ha despedido a cerca de 400 trabajadores y profesionales de la salud, la mayoría por haber atendido a los manifestantes que resultaron heridos durante las protestas antigubernamentales o por no estar de acuerdo con el gobierno, según datos de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).



“Nosotros (el TNLA) nos atenemos a resolver el caso concreto y nos pronunciamos sobre las sentencias, a través de las sentencias y en el caso concreto que se presente. No podemos juzgar, digamos de manera general y percibir lo que no está en un expediente, lo que no figuró en una audiencia máxime que ahora las audiencias son orales, nosotros nos limitamos a estudiar lo que se presente en determinado expediente y resolverlo sobre la base de lo que conste en ese expediente, entonces, no puedo emitir un criterio general”, declaró el magistrado Osejo al consultarle sobre la legalidad de estos despidos que han sido denunciados ante organismos de derechos humanos.

José Antonio López, procurador laboral de la CPDH, aseguró que hasta ahora dicho organismo de derechos humanos conoce de al menos 46 recursos de apelación que extrabajadores del Estado han introducido ante el TNLA demandando la acción de reintegro laboral y el pago de salarios caídos debido a que en las sentencias emitidas en los juzgados laborales en primera instancia la resolución judicial ha favorecido a las instuciones del Estado.

López destacó que sólo del departamento de Estelí “son 19 demandantes, son 2 demandas, son colectivas, una es de 16 trabajadores de la salud y otra demanda de 3 trabajadores más de la salud”.

En el caso del departamento de Carazo el abogado explicó que “tienen 26 casos, la mayoría de estos están en el tribunal de apelaciones. Tenemos el caso de Managua en apelaciones también el caso del dirigente sindical, el profesor Juan Rodríguez del Ministerio de Educación, que a pesar que es dirigente sindical no se dieron los medios de prueba”

López cuestionó el manejo de estas demandas en el sistema de justicia, pues a su criterio hay una evidente falta de independencia de ese poder del Estado porque responde a los intereses del partido de gobierno.