Cuerpo diplomático de Nicaragua al tanto de la situación de la mesa de negociación

La Alianza Cívica sostuvo un encuentro este pasado viernes con el cuerpo diplomático en el país incluyendo al Nuncio Apostólico con el propósito de poner al tanto sobre la situación del diálogo nacional y el estancamiento que este ha sufrido por la falta de voluntad de negociación del gobierno.

“Ha sido bastante fructífero y productivo”, declaró Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica quien aseguró que el cuerpo diplomático en el país da seguimiento al incumplimiento de los acuerdos vinculados a la liberación de los presos políticos y los derechos y garantías ciudadanas.

En relación a la propuesta del gobierno sobre los exiliados, Jerez destacó que en ese particular todavía no hay consenso en relación a establecer un protocolo para el retorno seguro al país de estos ciudadanos.

“Todavía no hay algo definido en torno a ese tema, nosotros como Alianza Cívica hemos dicho que sería una gran irresponsabilidad hacer un llamado a todos aquellos nicaragüenses que se vieron forzados a ir a la dura situación del exilio a retornar sin ningún tipo de garantía jurídica ni física”, sostuvo Jerez.

Sobre las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos ha advertido que aplicará al gobierno del presidente Ortega si no se llegan a acuerdos, Jerez expresó que urge llegar a acuerdos en el tema de la justicia y democracia “que es lo que provocó la crisis grave que estamos enfrentando”.

Jerez recalcó que “por mucha voluntad que las dos partes quieran salir haciendo un llamado a estas alturas a decirle a la comunidad internacional que no apliquen sanciones no tiene ningún sentido, porque los puntos de fondo no están resueltos, entonces la crisis se continúa perpetuando”, agregó.