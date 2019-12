Cardenal Brenes: “seamos humildes, no desafiantes con los demás”

"Bendito el que viene en nombre del señor", así le gritaban los habitantes de Jerusalén a Jesús de Nazareth al ingresar a su ciudad, en donde sería crucificado en la cruz. Este hecho histórico religioso fue conmemorado en la tradicional procesión de Jesús del triunfo y bendición de las Palmas en la Catedral Metropolitana de Managua, presidida por el cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua.

"Hoy el señor Jesús nos invita a aceptarlo humildemente como él, que siendo el rey de reyes, prefirió entrar en un burro y no en un fino caballe. Seamos humildes, no desafiantes con los demás, no humillando al hermano y no despreciando al más necesitado", dijo Brenes durante su homilía pronunciada en la Catedral de Managua.

El jerarca católico afirmó que el reino de Dios tiene su base en el amor, el servicio y la humildad que como cristiano pueda demostrar.

Durante esta celebración religiosa, un grupo de personas se manifestaron pidiendo justicia por los autoconvocados asesinados, al manifestarse en contra del Gobierno de Nicaragua.

"Esto que estamos haciendo no es por una religión, sino por una demanda de justicia, pueden ser solo cinco cruces con camisetas negras, pero en realidad representan a todas las víctimas, a los más de 300 muertos", manifestó una de las autoconvocadas a un medio de comunicación digital.

De esta manera los fieles católicos iniciaron la conmemoración de la Semana Santa. Al tomar las Palmas benditas algunos crean una Cruz para posteriormente colocarla atrás de la puerta de sus hogares, para manifestar que esa familia es cristiana.