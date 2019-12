Comité Pro Liberación de Presos Políticos rechaza indulto otorgado a 13 manifestantes detenidos

El Ministerio de Gobernación anunció, por motivo de Semana Santa, la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar de 636 personas privadas de libertad.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos confirmó que solo 13 de los liberados habían sido apresados por participar en protestas antigubernamentales, a quienes les prometieron un indulto presidencial, una medida que rechazan porque solo se les puede entregar a los presos comunes.

Lea: Plaza de las Libertades, el espacio conmemorativo sobre la lucha cívica de 2018

“No estamos de acuerdo con este indulto porque nuestros presos no son culpables de lo que se les achaca, esto significaría aceptar una culpa que no cuenta. Ellos no tienen nada que ver con los presos comunes”, expresó Brenda Gutiérrez, miembro de este comité.

Gutiérrez aclaro que esos 13 liberados aún permanecen en la lista de los 54 que el Gobierno de Nicaragua no quiere reconocer como presos políticos.

Este comité anunció que hasta el momento han logrado consensuar junto al Comité de la Cruz Roja Internacional la información de 232 presas y presos políticos que siguen detenidos arbitrariamente en las cárceles del país.

“Se presentó a la Cruz Roja una lista conciliada, entre los que ya salieron excarcelado en tres grandes procesos y las personas que aún están en el penitenciario o la policía”, dijo Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica.

“El Gobierno de Nicaragua dice que 200 ya fueron liberados, pero al realizar la verificación y conciliación de datos, de esos hay 11 que siguen detenidos. Otra arbitrariedad del gobierno es la de 54 detenidos que son reos comunes, pero ya comprobamos que 40 son presos políticos, el resto ya estamos investigando”, agregó Solís.

Para seguir recabando datos, esta organización ha creado una línea de información para que las familias de presos políticos ayuden a verificar datos de los detenidos, éstas estarán habilitadas de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, los número de contacto son: 8879-343 y el 8687-3298.