Detienen a hermano de Jimmy Parajón, asesinado en mayo de 2018

Padres de Jimmy Parajón, asesinado el 11 de mayo en los alrededores de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, denunciaron la detención de Yader Parajón, hermano de Jimmy, arrestado el pasado 16 de abril.

Miguel Ángel Parajón, padre de los hermanos Parajón, denunció que el estudiante de psicología de la Universidad Centroamericana (UCA), fue golpeado mientras era trasladado.

"Lo golpearon cuando se lo llevaron, yo quiero que me lo entreguen, porque tiene 8 días de estar secuestrado. Me dijeron que está en la (subestación) 4 pero yo no lo he visto desde esa fecha y yo me siento mal, desesperado, porque él es lo único que tengo. Estoy solo ahorita sin mi hijo", dijo el padre del detenido.

Lea: Nicaragua: a un año de las protestas de abril

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), tambien afirmó que el 16 de marzo, Yader Parajón fue asediado junto a otras personas y vecinos evitaron su detención.

"Un mes después, el 16 de abril es detenido de la misma manera y en este momento a siete días él permanece en total aislamiento, no han permitido ser asistido por algún abogado ni por la familia. No es acusado, no es puesto en libertad, entonces nosotros lógicamente tenemos que condenar este hecho, porque se están vulnerando derechos humanos", explicó Cuevas.

Más detenciones

Elián Martínez González, de 17 años de edad y estudiante de secundaria, tambien fue arrestado en el sector de la Upoli el viernes 19 de abril, supuestamente por tratar de participar en protestas antigubernamentales.

Rafaela González Sánchez, mamá del detenido, denunció en la CPDH la detención del menor, quien afirmó haber sido apresado con otros 5 jóvenes más de los cuales Elián y otro menor permanecen detenidos.

"Se encuentra detenido actualmente en la estación 7 de la policía de Managua; él salió con los amigos a pasear, estaban cerca de la Upoli; los agarraron a un grupo de amigos y actualmente él está detenido. Yo no sé nada de él, no me han dejado verlo, no me dan información; sólo me dicen que está bajo un proceso de investigación y no me brindan ninguna otra información", denunció Rafaela González.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, afirmó que como defensores de derechos humanos harán uso de los instrumentos legales para propiciar la libertad del joven, además afirmó que el pasado domingo habitantes del barrio donde habita el detenido realizaron una protesta a favor de la liberación de Elián.

"Elián es un jovencito de 17 años por lo tanto está cubierto por el código de la niñez y la adolescencia, refiere este código en el artículo 74 y 76 que ningún menor de edad puede ser sometido a prisión arbitraria sólo puede ser privado de su libertad por mandato expreso de un judicial o ante la comisión de delito flagrante y grave", explicó Cuevas.

Desde el pasado viernes la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha recepcionado numerosas denuncias de detenciones entre ellas las de Joe Aparicio y Frederich Castillo Huete, excarcelados de Estelí y Managua, quienes ya han sido puestos en libertad.