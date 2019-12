Realizan encuentro de robótica enfocado para niñas amante de la ciencia y tecnología

11:49 a.m.

Fomentar la participación de las mujeres en la robótica y capacitar a niñas de 7 comunidades del país es el objetivo del tercer encuentro de robótica realizado por Plan Internacional, Comtech y el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano en conmemoración al día internacional de las niñas en la Ciencia y la Tecnología.

El evento realizado en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano (CCNN) también apuesta a promover la igualdad de género a través del acceso y uso de las tecnologías en diferentes comunidades del país.

"Para nosotros es súper importante porque Plan Internacional promueve los derechos de la niñez e igualdad de las niñas en el mundo a nivel global, la mayoría de las personas que trabajan en los temas de tecnología son hombres y para nosotros es súper importante que las niñas puedan aprender estos temas especialmente lo que es la robótica y sus aplicaciones", explicó Lilly Berríos, gerente de Movilización de Recursos de Plan Internacional.

Una de las participantes es Marcela García, una adolescente de San Rafael del Sur, quien aspira a ser desarrolladora tecnológica en un futuro.

"Estos espacios sólo eran para varones y ahora Plan Internacional y otras asociaciones nos están brindando la oportunidad a nosotras las niñas a participar en este tipo de actividades(...) He aprendido que las niñas también tenemos las mismas habilidades que los varones", expresó García.

Cinthia Nohemy Mejía Silva es otra adolescente de 14 años de edad, quien junto a otras niñas llegó desde Chinandega para participar en el evento, ella asegura que está contenta de poder realizar actividades en las que antes no existía espacio para las mujeres.

"Es importante porque me doy cuenta de que yo puedo hacer cosas que me decían que tal vez no podía, cosas que sólo decían que eran para varones, pero eran para mujeres. Estamos demostrando que sí, las mujeres sí podemos", refirió Mejía.

El equipo ganador de este encuentro podrá representar a las mujeres en la competencia anual nacional realizada en el país con la participación de los mejores equipos de robótica en Nicaragua.