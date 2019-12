Presencia policial en los alrededores de la Catedral de Managua preocupa al Cardenal Brenes

El Cardenal Leopoldo Brenes mostró su preocupación este domingo ante el constante asedio policial que se ha visto en los arededores de la Catedral Metropolitana de Managua en los últimos fines de semana ante el anuncio de ciudadanos autoconcocados para realizar protestas antigubernamentales en esa zona.

"Tristemente damos una mala imagen”, lamentó Brenes quien además señaló que ha recibido varios correos electrónicos de personas que viven en el exterior expresándoles su preocupación por este tema.

"Había como cinco correos de gente de afuera, que decían qué triste Monseñor, y eran correos de fuera del país qué triste ver la catedral prácticamente rodeada. O sea, prácticamente no era persecución a los cristianos, sino según leí en la mañana era por una protesta, algo que se iba a hacer dentro de los predios, donde la policía comenzó a rodear. Pero verdaderamente es una imagen que damos muy triste y se puede interpretar que se está haciendo una persecución a la iglesia, yo considero que no es tanto eso, no estaban impidiendo a la gente adrede sino por las personas que podrían llegar a hacer protesta", añadió.

La homilia de este domingo dedicada a la enseñanza bíblica del buen pastor y sus ovejas, Brenes aseguró que esta figura se aplica no sólo al Papa Francisco y los sacerdotes sino a los gobernantes.

“Los gobernantes son pastores, ellos tiene una misión de pastorear, de conducir, y de cuidar", señaló el religioso, pero también recordó que “el buen pastor escucha a las ovejas y las ovejas escuchan la voz del pastor, pero cuando es una voz de cariño y buena”.