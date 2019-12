Matagalpinos dan el último adiós a Eddy Montes

9:16 a.m.

En horas de la tarde decenas de matagalpinos despidieron con un “¡hasta pronto!” a Eddy Montes Preslin, en el Cementerio Municipal de Matagalpa.

Varios excarcelados de Matagalpa fueron los encargados de llevar el ataúd del reo asesinado por custodios en la cárcel La Modelo.

El cuerpo de Eddy Montes fue trasladado desde la iglesia Molagüina hasta la Catedral de Matagalpa, donde se realizó la misa de cuerpo presente y posteriormente fue llevado en donde sería su última morada.

Las consignas que entonaron los autoconvocados fueron: “Era un abogado, no era un delincuente”, “Eddy Montes, presente”, “De que se van, se van”, "el policía decente no mata a su gente" y "Eddy no murió, el Gobierno lo mató”.

Además de exigir justicia se entonó "Nicaragua mía" durante el recorrido.

"El cuerpo presenta dos orificios de bala: uno en la ingle y otro en la espalda. Estamos esperando los resultados de una autopsia privada", afirmó Francisco Montes, primo del fallecido.

"Queremos justicia para Eddy y todos nuestros asesinados y la libertad de todos nuestros presos políticos", expresó una manifestante que participó en la misa.

Todo el recorrido fue seguido de cerca por patrullas repletas de agentes de la Policía Nacional.