Líder estudiantil narra como fue secuestrada desde el pasado viernes

Zayda Hernández denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) haber sido secuestrada y maltratada físicamente por supuestos miembros de la Policía Nacional, además hizo pública su decisión de continuar con la lucha cívica.

La líder estudiantil relató que fue detenida por supuestos oficiales cuando se dirigía a Catedral de Managua para exigir justicia por la muerte del preso político Eddy Montes, luego de haber sido apresada le colocaron una capucha oscura y llena de alcohol en su rostro mientras era trasladada a un lugar desconocido.

"Interceptaron el vehículo en el que yo iba y rápidamente me ingresaron a la camioneta donde me pusieron boca abajo, todo el tiempo encapuchada, ya después de eso no logré ver nada hasta el día de ayer que fueron a dejarme a Catedral y fue en el sector de Bolonia nos interceptaron", relató la joven.

La joven también advirtió al gobierno que de no liberar a todos los presos políticos, se encargaría de exigir sanciones individuales para funcionarios del Ejecutivo ante instancias internacionales.

"Exigimos liberación inmediata de nuestros presos políticos y si esto no ocurre yo me comprometo a liderar las acciones individuales, hacia como fui a pedirlo en junio del año pasado; me comprometo si esto no llega a suceder a que violadores, corruptos y a todos los que están encubriendo a este régimen sean sancionados individualmente por organismos internacionales", advirtió la líder estudiantil.

En ese sentido Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, informó que se han reportado más casos de "secuestros" este lunes, en los cuales se evidencian patrones similares de violencia.

"Queremos dejar claro de que nosotros manejamos casos de esta misma características y causas que han sido públicos (...) esto es una constante por parte de las autoridades nosotros tenemos documentado muchos casos de esta misma naturaleza. Entonces no pueden las autoridades venir a rasgarse las vestiduras y a tratar de dar otra versión de los hechos nosotros tenemos que creerle a la víctima como el caso de la ciudadana Zayda porque existen antecedentes de este tipo", dijo Cuevas.

El defensor de derechos humanos también denunció que la tarde de este lunes la CPDH recibió una denuncia de "una jovencita que fue secuestrada y tatuada", quien por miedo no hace una denuncia pública, por lo que el organismo de derechos humanos se comprometió a dar acompañamiento a las víctimas.