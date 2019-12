Pagos por servicios policiales todavía se realizan en ventanillas de financieras

Para mantener las ventanillas abiertas para el pago de servicios policiales en las distintas delegaciones, la Policía Nacional podría estar utilizando el método de renta con destinos específicos, por lo que todo pago efectuado primero pasará por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y posteriormente será devuelto a la institución del orden público, así lo explicó Roberto Cajina, experto en temas de seguridad.

“Es una especie de transacción entre las dos instituciones, después Hacienda le pasa el dinero a la Policía, mientras este ministerio no esté sancionado por los Estados Unidos, ni su ministro de manera individual lo esté, pueden todavía jugar con ese hecho real y seguir recibiendo ese depósito”, dijo Cajina.

El experto afirma que de salir el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, sancionado en las próximas redadas de la Ley Magnitsky en junio de este año, sería lo único que generaría riesgo de que el banco también rompa relaciones con ese órgano del estado como ya lo hizo con la Policía Nacional.

“Los problemas crecerían si es que sancionan al Ministro de Hacienda y Crédito Público, de momento no tienen nada que perder, el banco no está violando las sanciones, porque en esa transacción Hacienda y Policía no tienen nada que ver”, especificó Cajina.

El economista Luis Murillo afirma que el mayor afectado con un cierre de las ventanillas policiales sería la población que debe realizar pagos de servicios policiales, porque se les incrementarían los costos, el tiempo de trámite y se tendrían que avocar a bancos con menos locales a nivel nacional.

“La afectación sería la elevación de los costos de transacción, ahora cualquier trámite tiene que hacer uso de las instituciones de carácter financiero. A la población le costaría relativamente más tiempo y dinero realizar ese tipo de transacción”, explicó Murillo.