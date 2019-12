Policía Nacional no autoriza marcha de la UNAB para este domingo

Una vez más las autoridades policiales de Nicaragua han prohibido la marcha opositora a la que ha convocado la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para este domingo 26 de mayo denominada "Marcha por la Libertad".

En un comunicado de prensa de 3 páginas la Policía Nacional expresa que las personas no identificadas que solicitaron la marcha del domingo no constituyen la solicitud del permiso y no cumplen con los requisitos establecidos de conformidad con la ley de la Constitución Política, Ley 872, Ley de la Policía Nacional y las normativas correspondientes, por lo tanto no se autoriza.

Hasta este sábado después de conocerse el comunicado la UNAB no se había pronunciado al respecto. Horas después en una nota de prensa señaló que la manifestación seguía en pie, pese a la advertencia de la policía.

La concentración partirá de la esquina de la Embajada de México en Managua y pretende llegar al sector de Metrocentro. El horario al que está convocada la marcha es a las 10:00 am.