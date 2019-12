Familia de Eddy Montes solicitan a la DAJ medios de prueba sobre la muerte del custodio

Tras varios días del asesinato del preso político Eddy Montes a manos de custodios del Sistema Penitenciario La Modelo, sus familiares siguen demandando a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) les entregue varios medios de prueba como "fotos, videos y tejido patológico de la víctima", información vital para la autopsia independiente que se le realizó al cadáver de Montes.

Eddy Jafet Montes, ciudadana norteamericana e hija del fallecido, denunció este lunes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que han solicitado formalmente estos medios de prueba a la DAJ, sin embargo, hasta ahora dicha instancia de la Policía Nacional se ha negado ha recibir la solicitud.

Montes también denunció que desde el asesinato de su padre su familia en Nicaragua se mantiene asediada y temen que puedan ser víctimas de represalias o detención arbitraria.

"La Policía ha pasado por la casa, han parado y han tratado de hablar con nosotros y nosotros con miedo enllavamos las puertas y no salimos", aseguró.

Debido a esta situación, Montes explicó que como familia alertaron de esta situación a la embajada de Estados Unidos en Nicaragua.

"Yo llamé a la embajada y les dejé saber que nosotros nos sentíamos amenazados y de esa manera ellos fueron a acompañarnos al aeropuerto, nos han estado acompañando en varias cosas, ellos entienden la presión que nosotros estamos recibiendo. Si la Ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de Nicaragua. Yo vine aquí (a Nicaragua) con miedo, por eso mis otros hermanos no han venido porque nosotros sentimos que nos van a atacar porque si lo hicieron con mi papá porqué no lo va a hacer con nosotros", denunció.

Marcos Carmona, Secretario ejecutivo del la CPDH, demandó al gobierno de Nicaragua una investigación para llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Eddy Montes.

"No es posible que no haya un proceso de investigación, no es posible que no haya una sola persona detenida al día de hoy y no es posible que estos funcionarios públicos sigan justificando estos crímenes que se están dando contra los nicaragüenses", expresó Carmona.