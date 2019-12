Hija de Eddy Montes exige información sobre la investigación de la muerte de su padre

Eddy Jafet Montes, hija del reo político Eddy Montes Preslin, asesinado en el Sistema Penitenciario “La Modelo”, interpuso denuncia en las oficinas de la Policía Nacional en Plaza El Sol, con un documento en el que exigen información sobre la investigación de la muerte de su padre, para que ellos puedan realizar una investigación de los hechos de manera independiente.

“Como hija de la víctima debo ser parte de las investigaciones, que me informen si la hay y de los avances, pero sólo me recibieron el documento y me dijeron que me llamarían y ni siquiera me habían preguntado mi número, fueron muy poco profesionales”, aseguró la hija de Montes Preslin.

Eddy Jafet y representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) afirmaron que durante su estadía en Plaza El Sol el asedio policial desde el interior se activó y pusieron un tranque burocrático hasta para recibir la denuncia, lo que la sigue llenando de miedo pues la persecución a su familia ha sido constante.

“Parece que sabían que llegaríamos porque había un fuerte dispositivo policial y nos sacaron de las oficinas en cuanto dejamos el escrito para posteriormente advertirnos que no llamáramos a los medios de comunicación y que no podíamos tomar fotos”, expresó Leyla Prado, abogada defensora.

Los familiares de Eddy Montes denunciaron también el obstáculo de acceso a la información acerca de la muerte del reo político que ha sido impuesto por la Policía Nacional en la Dirección de Auxilio Judicial y sitio en el que no le quisieron recibir la denuncia sobre la muerte de su papá.

Eddy Jafet además exigió al Instituto de Medicina Legal les brinde copia de dictamen forense practicado al cuerpo del fallecido.