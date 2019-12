Doña “Coquito” sobre el exilio: “nadie está bien, no todos tienen suerte”

"No me sentía cómoda sin mi delantal", comentó con una grandiosa sonrisa Miriam del Socorro Matus Alemán, conocida como "Doña Coquito", quien se exilió desde marzo de 2019 en Costa Rica, pero que hace una semana retornó a la tierra de lagos y volcanes.

"Para los nicaragüenses la vida es dura y se vive en la pobreza, yo lloré al ver tantos hermanos pasando hambre, desnudez y sin ningún techo, nadie está bien allá, algunos no han tenido suerte y hasta rótulos hacen y se ponen en la calle a pedir para la comida", aseguró Doña Coquito.

La nicaragüense, a la que también llaman "la abuela vandálica", afirmó que ella tuvo la suerte de albergarse con una señora de nombre Margarita, quien conoció su historia y al encontrarla en la calle le ofreció un techo en su hogar.

"Yo fui allá sabiendo que iba a padecer, pero tuve mejor suerte que otros, pero era crítico no conseguir dinero propio para poder subsistir, lo mío era aquí de mi ventecita", comentó Matus.

La abuela vandálica comentó que desde su llegada a Nicaragua retornó a sus labores en su pequeña venta, en la parada que se ubica cerca del Seminario Nuestra Señora de Fátima.

"En mi casa el asedio policial no existe, sin embargo, aquí donde yo tengo mi ventecita la gente me grita vieja loca, golpista, me dicen vulgaridades, pero eso no me afecta", dijo.

El gobierno de Nicaragua anunció que gracias a su programa para el “retorno voluntario y asistido”, algunos exiliados que huyeron del país centroamericano en el último año ya han retornado.

"¿Dónde están las cifras?, ¿quién me garantiza que su palabra es cierta, no creo que alguien tenga confianza de volver al país cuando sigue (el presidente) Ortega violando los derechos humanos", dijo Fanor Avendaño, analista político.