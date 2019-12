Desempleo que enfrentan excarcelados los obliga a emprender

Ana Cecilia Hooker, de 43 años de edad, estuvo 102 días detenida en el antiguo "Chipote" y en el Sistema Penitenciario “La Esperanza” sin ser acusada formalmente ante la Fiscalía, ahora excarcelada y ante la falta de empleo decidió emprender con la creación de bisutería alusiva a la resistencia cívica azul y blanco, en medio de un asedio que no le permite ni salir a buscar la materia prima para sus creaciones.

“Cosas tan superficiales como no poder aceptar una solicitud en una red social, como el Facebook, es algo traumático, vivir en esa zozobra que ni al mercado querés salir a comprar porque tenés temor que te arresten unos policías o lo que es peor que te secuestren”, explicó Hooker.

Otra de las afectadas es Kysha López, mujer transgénero que estuvo encarcelada en el Sistema Penitenciario "La Modelo", esto le cambió la vida en muchos aspectos, especialmente el económico, pues en su captura asegura que desaparecieron de su hogar 70 mil dólares en mercadería, 36 mil 700 dólares en billetes y le tienen una deuda de 30 mil dólares.

“La mayoría de esas personas que me deben eran afines al Gobierno, por eso ellos se están aprovechando de mi situación y han decidido no pagarme y más aún que saben que mi temor de salir a las calles es enorme, yo antes salía, ofrecía mis productos, iba a cobrar y me divertía, ya no puedo hacer ni eso”, manifestó López.

La joven excarcelada comentó que antes de ser apresada, al mes ganaba hasta 15 mil córdobas, pero desde su reclusión su dinero le ha sido arrebatado, “hay días que no tengo ni qué comer, pero me dicen algunos vecinos, vení a la casa siempre a comer, a mi me da pena eso”, agregó Kysha.