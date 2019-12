Liberan a 50 presos políticos, tras aprobación de Amnistía

7:35 a.m.

Dos días después de aprobada la Ley de Amnistía que fue promovida por el Gobierno de Nicaragua, este lunes se maneja la excarcelación de 50 presos políticos.

En las redes sociales se maneja como excarcelados a Gabriel Putoy, Alejandro Aráuz, Víctor Obando, Hansell Vásquez y el periodista de Masaya Marlon Powell.

Esta es la lista completa de los excarcelados:

Emmanuel Antonio Dávila Largaespada. Alejandro Moisés Arauz Cáceres. Hanssel Manuel Vásquez Ruiz. Juan Ramón Mena Galarza. Luis Manuel Hernández Fuentes. Jaime Enrique Navarrete Blandón. Juan Carlos Baquedano. Jefferson Alexander Barboza Pérez. Jonathan Andrés Lacayo. Justino Antonio Jarquín. Víctor Manuel Obando Valverde. Francisco Javier Hernández Morales. David Hernández López. Luis Avinel Halsall Fernández. Jonathan Rodolfo Soza Marín. Álvaro Ernesto Hernández. Ariel Geovanny Maltez. Fabio Rafael Picado Castillo. Fernando José Ortega Alonso. Jean Carlos Solís Romero. Jefferson Audiel Maltes. Juan José López Oporta. Max Alfredo Silva Rivas. Michael Enrique Peña. Rommel Fabián Guillen. Karla Vanessa Matus Méndez. Ricardo Antonio Pavón Cárdenas. Wilmer Antonio Useda Brenes. Javier Francisco Cerda Pavón. Andy Geovanny Tapia Solórzano. Julio Cesar Morales Jarquín. Darwin Eliecer Pavón López. Bismarck Antonio López Sánchez. José de Jesús López Sánchez. Ariel Geovanny Flores. Roger Antonio Gutiérrez Díaz. José Santos Sánchez Rodríguez. Douglas Antonio Baltodano Pérez. Marlon Gerónimo Sánchez. Humberto de Jesús Pérez Cabrera. Felipe Santiago Vásquez Hondoy. Chester Iván Membreño Palacios. Carlos Alberto Vanegas Gómez. Gabriel Leónidas Putoy Cano. Marlon José Fonseca Román. Erick Antonio Robleto Rivera. Helder Rafael Calero Palma. Santo Julián Morales Calero. Fiederich Odaryl Mena Amador. Leonel Iván Lezama Hernández.

El Ministerio de Gobernación comunicó que los ciudadanos "fueron puestos en libertad" en cumplimiento a la recién aprobada Ley de Amnistía, y que continúa preparando una lista completa para la liberación total de los demás detenidos.

Según la Ley de Amnistía, se procederá a la liberación de los presos políticos cuando fuera publicada en el Diario Oficial de La Gaceta, sin embargo, aún no se actualiza esta página web desde el pasado viernes 7 de junio.

Se espera que este lunes ingrese al país la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que solicitará al Gobierno la liberación de los periodistas presos políticos.

Uno de los liberados es Hanssel Vázquez, quién era acusado de la quema de Radio Ya y quien fue capturado en Nindirí, Masaya.

"A eso de las 3 de la mañana nos dijeron que fuéramos a firmar, salía mi nombre y el de otro compañero, Marlon Fonseca, quien también es colega periodista, en el papel (que firmaron) decía que era gracias a la aprobación de la Ley de Amnistía", dijo Vázquez.

"Nosotros rechazamos esa Ley de Amnistía porque no hemos cometido ningún crimen, es una locura aprobada por 70 delincuentes en la Asamblea Nacional", aseveró Vázquez.

El reo político aseguró que pese a las amenazas emitidas en el artículo 3 de la Ley de Amnistía que prohíbe todo tipo de manifestación, ellos se seguirán expresando por la libertad de Nicaragua en las calles.

"Ahora Nicaragua está más presa que nunca, más que cuando nosotros estuvimos en la cárcel porque con esta Ley ellos quieren hacer ver que no cometieron ningún delito, perdonar sus delitos ellos mismos, nosotros no hemos cometido nada no nos tiene que perdonar nada", afirmó el joven.