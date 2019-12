Miguel Mora: “vamos a continuar informando a la población”

11:10 a.m.

Después de casi seis meses de encierro injustificado, los destacados periodistas del canal 100% Noticias por fin pudieron abrazar a sus familiares y amigos al ser liberados este martes junto con otros presos políticos bajo la recién aprobada Ley de Amnistía.

Al salir, ambos comunicadores dieron testimonio de los duros días que les tocó vivir en la Dirección de Auxilio Judicial y en las celdas de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Nacional.

"Lo más difícil fue el aislamiento, no tener con quién platicar. Yo me ponía a hablar con Dios en la oración, eso me sostenía mucho", señaló la periodista Lucía Pineda Ubau.

Uno de los días más difíciles que le tocó vivir a Miguel Mora durante su encierro en la celda de máxima seguridad conocida como "El Infiernillo", fue enterarse del asesinato del preso político Eddy Montes a manos de custodios del penal.

"Dispararon todos (los custodios) en contra de los muchachos (de los presos políticos), fue un día triste porque no podíamos hacer nada, estábamos viendo que les estaban disparando a ellos y dijimos aquí van a haber más de 100 muertos, gracias a Dios no fue así, aunque lamentamos la muerte de don Eddy; a como dispararon ese día, eran en rafagas, era para que murieran muchos", relató.

A pesar de haber sido encarcelados por ejercer su derecho a informar, Mora y Pineda Ubau prometieron que el canal 100% Noticias, que permenece allanado y tomado por la Policía Nacional desde hace casi 6 meses, pronto regresará con sus transmisiones.

"Viene 100 %, en cualquier momento vamos a romper programación y vamos a continuar informando", afirmó Mora.