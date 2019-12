Quedan 89 presos políticos a la espera de su liberación, según CPLPP

Al menos 89 presos políticos quedaron todavía en el penal de Tipitapa a la espera de su liberación, confirmó este martes el Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP).

“Aún nos quedan 89 presos político encerrados en las cárceles. Tres de ellos están en la lista conciliada con el Comité Internacional de la Cruz Roja y quince en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluye a los de la lista conciliada”, señaló el comité a través de su cuenta de Twitter.

Freddy Navas, líder del Movimiento Campesino que fue liberado este martes junto a un grupo de más de 50 presos políticos, aseguró que entre los que quedaron en el penal se encuentra el preso político Pedro José Gutiérrez, quien sufre discapacidad.

“Le falta una canilla, él tiene otros problemas de salud, sin embargo, no pudo salir ahora. En las otras galeras también me estaba dando cuenta, no manejo los nombres, hay varios que no pudieron salir”, aseguró Navas.

Pedirán más sanciones

Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), señaló que aunque hay una moderada expectativa en torno a la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín, Colombia, donde se abordará la posible aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, seguirán ejerciendo presión ante la comunidad internacional para que incrementen las sanciones.

Tras la liberación de este grupo de presos políticos, se realizó un plantón cívico convocado a eso de las 10 de la mañana en los jardines de Catedral de Managua convocado por la UNAB, dicha organización anunció que a partir de ahora se reactivarán con mayor fuerza las manifestaciones cívicas que han sido impedidas y reprimidas por el gobierno en los últimos meses.