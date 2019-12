¿Qué pasa si el presidente Ortega no cumple con la liberación de los presos políticos?

Este 18 de junio vence el plazo de los 90 días para que el presidente Daniel Ortega libere a los 86 presos políticos que todavía tiene pendiente, según los acuerdos firmados en la mesa de negociación el pasado 29 de marzo.

De no cumplir con esta exigencia, la Unidad Nacional Azul y Blanco afirmó que estarían dispuestos a retornar a las calles pese al asedio policial y demandarían más presión internacional de parte de organismos de derechos humanos.

“No se ha liberado a ningún preso político, porque esa Ley de amnistía no ha beneficiado a nadie, solo era para autoamnistiarse y que no se investiguen los crímenes cometidos por el Gobierno. El compromiso era la limpieza de todos los expedientes y eso no se ha cumplido”, dijo Violeta Granera, Miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

“Esta es una lucha cívica, nosotros no tenemos armas, el que está usando todo el poder de la violencia y de las armas es el señor Ortega, las movilizaciones y formas de protestas si no libera a nuestros hermanos crecerán porque ya les hemos dado mucho tiempo para que recapaciten y busquen soluciones a través de la mesa de negociación”, agregó Granera.

Para el exembajador Mauricio Díaz, de no cumplir con esta demanda se podría acelerar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la Organización de los Estados Americanos, sanciones individuales a funcionarios del Gobierno por medio de la Nica Act y la expulsión del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

“Corremos más riesgos todos los nicaragüenses de que quedemos más aislados en temas políticos, financieros y comerciales, esperemos que el presidente tenga la sensatez de comprender que eso nos llevaría al abismo”, expresó Díaz.

Desde que se retomaron las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica han salido de la cárcel 456 presos políticos en siete excarcelaciones, pero pese a la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, aun no les dan un documento que les garantice su liberación total y por lo tanto todavía están vinculados a los delitos y procesos penales.