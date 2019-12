Ciudadano denuncia ser víctima de torturas durante secuestro por parapolicías

10:39 a.m.

Leonardo Rivas Guevara denunció que fue víctima de violencia física, psicólogica y sexual durante su secuestro de siete días en manos de parapolicías, quienes durante un interrogatorio le preguntaron por información de cuáles eran los planes de los manifestantes antigubernamentales e insistían en que eran financiados por organizaciones internacionales.

"Eran entre 7 y 8 hombres los que me torturaron, era una combinación entre nacionales y acento extranjero, luego de llevarme a una estación policial me llevaron a otro lugar en donde ahí me empezaron a interrogar y se investigaron mi vida porque se sabían el nombre de familia", denunció Rivas.

Durante su secuestro a Rivas le marcaron en su espalda las letras del partido de Gobierno "Frentre Sandinista de Liberación Nacional" (FSLN) para posteriormente tirarlo del vehículo en movimiento en Sábana Grande desde donde pidió ayuda y fue trasladado por una familia a un centro asistencial para curar sus heridas y rehabilitarse de las dosis de droga y estupefacientes que le obligaron a consumir, según su denuncia.

"Un modus operandi repetitivo: se les lleva a un lugar clandestino, se les golpea hasta dejarlos mal muertos y se les tira a cualquier sitio, vemos además que no dan la cara, estuvieron encapuchados en todo momento", manifestó Julio Montenegro, miembro de la organización defensores del pueblo.

Este es el segundo caso en el que marcan siglas del “FSLN” sobre el cuerpo de un opositor y es que en septiembre del año pasado una mujer denunció este tipo de hecho ante el Ministerio Público.