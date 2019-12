UPPN exige liberación de más de 80 personas que continúan secuestradas

La Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) rechazó el comunicado del Gobierno del presidente Daniel Ortega donde asegura que ha liberado todos los presos políticos y anunció que se tomarán las calles ante la negativa de sacar de la cárcel a más de 80 manifestantes antigubernamentales que permanecen en el Sistema Penitenciario "La Modelo".

“Si hoy (el presidente) Ortega no cumple, mañana vamos a realizar un plantón a las 6 de la mañana en “La Modelo” para ejercer presión en contra del Gobierno, exigimos que libere a nuestros hermanos presos políticos porque no es justo que estén en esos calabozos de torturas por crímenes que no cometieron”, manifestó Nelly Rugama, excarcelada.

Esta organización exigió a la Alianza Cívica que tomen una posición más beligerante contra la delegación del Gobierno de Nicaragua, que exijan la excarcelación del resto de presos políticos, demanden de inmediato las sanciones internacionales contra miembros del Gobierno y el cumplimiento de la Ley de Amnistía que establece borrar los delitos que se les imputan por haber participado en manifestaciones antigubernamentales.

“Pedimos a la Alianza Cívica que no se siente con el régimen mientras no se libere a los presos políticos ni que pidan levantamiento de sanciones, eso está en manos de la comunidad internacional y son consecuencia de las acciones represivas del Gobierno”, expresó Levis Artola, excarcelado.

“Como presos políticos sabemos que hay riesgo para nosotros de volver a esas celdas de torturas si protestamos en las calles, pero el miedo hace mucho lo perdimos”, agregó Artola, a quien apodan “El Canciller”.