Pobladores exigen más puentes peatonales en la Pista Solidaridad

Con mucha precaución, evitando ser atropellados, se cruzan la calle los peatones y esquivan los vehículos que pasan por los seis carriles de la Pista Solidaridad, por lo que exigen la construcción de más puentes peatonales en la zona porque los únicos que existen son el de Rubenia y el del Mercado Roberto Huembes, que solo benefician a los pobladores de ese sector y dejan desconectados el resto de vecindarios.

"Hay bastantes vecinos que requieren ir al mercado Roberto Huembes y se les dificulta porque prácticamente los barrios la Nicarao, la 14 de septiembre y otras que están aquí, están desconectadas", afirmó María Fernanda Ramírez, peatón.

"No se requiere más puentes sino conciencia para su utilización, mil puentes podrán poner y no servirá de nada si no hay cultura de utilizarlos", dijo otro poblador que cruzaba la calle.

Concejales de Managua lamentan que estas exigencias de la población de mejorar las infraestructuras peatonales no puedan ser cumplidas y es que en el último informe de la Alcaldía señala que en el primer trimestre del 2019 se recaudó en impuestos 1,290 millones de córdobas, 27 por ciento menos que en el mismo período del año pasado.

"Es una cuestión de educación vial, no sirve de nada gastar en infraestructura sino hay la cultura de priorizar al peatón en lugar del conductor", expresó Agustín Jarquín Anaya, experto en temas de urbanismo.

"Incluso si queremos avanzar en turismo en la capital, esta cultura debe ejercerse porque las personas del resto de países viven con una buena educación vial de que los peatones son la prioridad", agregó Jarquín Anaya.

Adicional al puente peatonal que necesita la Pista Solidaridad, según sus ocupantes se carece de otras señales de tránsito, como semáforos y líneas peatonales.