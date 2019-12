Templo de Jinotega: escenario de ataques contra religiosos

“Diablos con sotana” y “golpistas” son las frases que fanáticos afines al gobierno de turno colocaron en paredes de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en Jinotega.

“Son provocaciones. No están de acuerdo con la iglesia, son gente que no son creyentes y por su forma de expresarse están en contra de la Iglesia y ya no respetan las propiedades privadas”, dijo vía telefónica a un medio de comunicación escrito monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de la Diócesis de Jinotega.

“Mi mensaje sería que respeten los lugares religiosos para que la gente vaya con tranquilidad a su participación en las misas ya sea de difuntos, de acción de gracias, ya sea a sus oraciones particulares también, porque entonces así ya no se puede asistir a las iglesias”, agregó Herrera.

Los atrios de esta parroquia se han convertido en el escenario de protestas antigubernamentales, en la que los manifestantes demandaron justicia, democracia y liberación de los presos políticos, la última este 11 de junio cuando se generó un fuerte despliegue policial alrededor del templo.

Con el fuerte despliegue policial en todo el país, son casi nulos los sitios donde se puede protestar en contra del Gobierno de turno y las iglesias católicas en todo el país han estado a la disposición de quienes demandan justicia y democratización de Nicaragua, siendo uno de los sitios donde los manifestantes se sienten seguros.

Represalias contra los clérigos

Acerca de esta arremetida de odio contra la iglesia, Mike Pompeo, Secretario del Departamento de Estado norteamericano, presentó el informe “Libertad Religiosa Internacional”, en el que señala que el gobierno del presidente Daniel Ortega tomó represalias contra los sacerdotes que percibía como sus críticos y por ende la casa de Dios en reiteradas ocasiones fue profanada.

El informe narra los hechos de violencia perpetrados en distintos templos del país, como lo fue el ataque a la iglesia de la Divina Misericordia en Managua el pasado 13 de julio, la persecución contra el obispo Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román en Masaya, la profanación de objetos sagrados en la iglesia San Marcos Evangelista, en San Rafael del Norte y capilla San Miguel Arcángel en León.

Finaliza con el recuento de los sucesos acaecidos el día de la agresión en Diriamba contra los obispos y el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag.