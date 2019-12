Denuncian robo al momento de capturar a autoconvocados

Mario Salinas denunció que miembros del Consejo del Poder Ciudadano de León están desesperados preguntando a sus vecinos en qué tranque fue que él estuvo participando durante las manifestaciones antigubernamentales, razón por la que lo capturó la Policía Nacional el pasado 19 de junio a las 5 de mañana y los agentes policiales le desaparecieron su moto valorada en 120 mil córdobas, confiscada durante su detención.

“Me pusieron un arma en la cabeza y me preguntaban: ¿Dónde están las armas? Y como no contestaba me amenazaron, me dijeron que si andaba de loco de nuevo en marchas me iban a meter preso”, refirió el denunciante.

“Si me matan, me ponen drogas o me hacen cualquier cosa, hago responsable al partido Frente Sandinista y a su Policía”, agregó Salinas.

Tras su liberación, el agente policial Mario Pichardo lo amenazó con fabricarle delitos comunes si seguía en su condena contra el actual Gobierno, por lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) emitirá ante el Ministerio Público una denuncia por las amenazas.

“Retener una moto y no presentar un recibo de ocupación al ciudadano convierte al hecho en un delito de hurto y a esto sumémosle el delito del agente policial con involucrarle en delito de tenencia de droga”, explicó Pablo Cuevas, asesor Legal de la CPDH.

El autoconvocado también denunció que en León, la Policía y parapolicías están secuestrando jóvenes, con el fin de intimidarlos, golpearlos.