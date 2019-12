CPDH contabiliza 85 denuncias de torturas desde abril de 2018

El 26 de junio fue declarado como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura por las Naciones Unidas, en ese sentido, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabiliza 85 denuncias de torturas ante el Ministerio Publico desde abril del 2018, en su mayoría hecha a presos políticos excarcelados a quienes se le ha aplicado los mayores crímenes de lesa humanidad como es violaciones sexuales por funcionarios del Sistema Penitenciario "La Modelo".

"Estos mismos patrones de conductas violentas que ya son ejecutados contra los actuales secuestrados, que tras varios días en manos de parapolicías luego de ser sometidos a interrogatorios y golpizas, son tirados en sitios desolados", aseveró Carla Sequeira, asesora legal de la CPDH.

“Tenemos denuncias de personas secuestradas que han sido rociadas con ácido en sus partes íntimas y que han sido abusadas sexualmente al introducirles objetos metálicos en sus partes y es una práctica contra mujeres y hombres”, agregó Sequeira.

Los excarcelados afirman que los momentos de tortura más duros son los vividos en las celdas de máxima seguridad, como las galerías 300 y 301, que tienen una medida apenas de 2×3 metros.

“No tienen ningún tipo de ventilación y hay solo una pequeña ventana por la que se puede ver al exterior y hay que ver por ahí para no perder la visión por la oscuridad de ese horno”, manifestó Marlon Fonseca, excarcelado.

Mientras, fuera de estas celdas las mayores golpizas fueron ejecutadas por parapolicías que no son nicaragüenses, según denuncias de excarcelados que se basan por el tono de voz de dichas personas.

“Yo no creo que alguien de tu misma nación sea capaz de no sentir ese amor patrio, para no agredirte hasta dejarte mal muerto, somos hermanos de una misma patria y se lo decíamos a nuestros torturadores, pero no lo entendía, no les importaba, es decir no eran nicaragüenses”, expresó Rodrigo Espinoza, excarcelado.

Más de 80 reos político permanecen en las distintas celdas del Sistema Penitenciario Nacional sin ser reconocidos como tal por el Gobierno de Nicaragua.