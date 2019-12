Alemania ofrece su apoyo para reanudar diálogo nacional en Nicaragua

Por segunda ocasión, el viceministro de relaciones exteriores de Alemania, Niels Annen, estuvo en Nicaragua para sostener encuentros con representes del gobierno y de la Alianza Cívica y dejar claras las intenciones de su país de ofrecer sus buenos oficios para la reanudación del diálogo nacional.

Max Jerez de la Alianza Cívica informó que en la reunión pusieron al tanto a Annen sobre el contexto sociopolítico del país y las perspectivas que tienen acerca de la solución a esta crisis.

“Nos manifestó que ellos tienen la intención de servir como un puente entre la oposición y el Gobierno, de buscar cómo avanzar en la búsqueda de un pronto entendimiento entre las partes que permita lograr un acuerdo y que se solucione definitivamente la crisis, también la forma en la que Alemania puede contribuir, aportar y presionar en la búsqueda de soluciones pacíficas en Nicaragua”, detalló Jerez.

Annen también considera que la solución al conflicto político en Nicaragua puede llevar varios meses para resolverse.

“En mis encuentros aquí no he encontrado a nadie que esté en contra de una solución política ni de volver al diálogo, y eso es importante. La negociación permitió liberar a una gran cantidad de presos y demostró que el diálogo puede dar resultados, aunque también sabemos que puntos clave del acuerdo que ambas partes firmaron no fueron implementados. Existe un descontento también, se nota. Y no existe ninguna garantía de que la situación aquí se va a mantener en calma”, declaró Annen a la emisora internacional Alemana Deutsche Welle.