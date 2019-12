Manifestantes antigubernamentales denuncian asedio en sus hogares

Según Flor de María Ramírez, conocida como “la señora del huipil”, el pasado domingo al salir de la catedral de Managua en un bus con un grupo de manifestantes, un agente policial le notificó que estaba en investigación por venta de droga, lo que teme que sea un plan para imputarle un delito común al ser la guía de las protestas en este templo católico.

“Todo el tiempo he sido agredida, acusada, golpeada y amenazada de muerte, que me van a quemar la casa, que me van a meter en la cárcel y he sido perseguida por parapolicías en las calles a donde voy”, manifestó Ramírez.