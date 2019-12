Denuncias por acoso y amenazas contra excarcelados no cesan, asegura CPDH

Después de 11 meses de detención arbitraria en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, Jamileth del Carmen Gutiérrez Moncada, quien fue excarcelada el pasado 20 de mayo de este año, continúa siendo objeto de asedio y amenazas por parte de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en Jinotega.

Desde su excarcelación, Gutiérrez ha sido detenida arbitrariamente en tres ocaciones, la última vez fue el pasado domingo 30 de junio cuando un grupo de agentes policiales la interceptaron en la vía pública a eso de las 5 de la tarde cuando regresaba de una consulta médica.

"El domingo me agarraron, me golpearon, me dieron culatazos en la espalda, me agarraron del pescuezo, la nariz me la golpearon, me pegaron culatazos en la mano derecha, me metieron a la celda sin saber porqué motivo, no tenía denuncia, no tenía nada, pero ni orden de captura andaban", relató la excarcelada.

"No me han dejado en paz, no me quieren dejar trabajar. Mi miedo es que me vayan a secuestrar de vuelta o me vayan a matar porque me dijeron que iban a matar, me han amenazado. Cuando voy para mi casa me persiguen motos y me dicen: ¡Qué fué tranquera te vamos a matar!", denunció.

Gutiérrez, al igual que la mayoría de presos políticos, denuncia que fue condenada a 38 años de prisión por los supuestos delitos de terrorismo, asesinato, tenencia ilegal de armas y daños al Estado, pero su sentencia la recibió en prisión y sin haberse presentado nunca ante un juzgado.

"Llegó el juez de Jinotega, no lo conozco porque es nuevo ese juez, llegó a la cárcel de mujeres La Esperanza y me fue a condenar allá a 38 años de cárcel. Me llegó a condenar donde la directora Aracelly Cepeda que es la jefa de ese penal en la mera oficina de ella. Yo le dije que eso era nulo. Me dijeron que firmara el acta de condena y yo les dije que no iba a firmar algo que no había cometido", manifestó Gutiérrez.

Eliescar Vallecillo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), asegura que dan acompañamiento a esta denuncia, por lo que han introducido ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de exhibición personal "por amenaza de detención ilegal".

También presentarán una acusación ante el Ministerio Público por abuso de autoridad en contra de los oficiales que ejecutaron la detención ilegal de Gutiérrez y también gestionarán ante el Ministerio Público una valoración en Medicina Legal para la excarcelada por los golpes que presenta en el cuerpo.

De acuerdo a la CPDH, desde que el gobierno ordenó la excarcelación de más de 600 presos políticos no han cesado de recibir denuncias de excarcelados políticos por asedio y amenazas de muerte en su contra por parte de policias, parapolicias y fanáticos del gobierno.