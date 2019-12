Lucía Pineda Ubau: "este premio es para Dios"

“Este premio es para Dios”. Así agradeció la destacada periodista y excarcelada política Lucía Pineda Ubau, al conocer este lunes que obtuvo el Premio Internacional Coraje en Periodismo 2019 que cada año otorga la International Women´s Media Fundation (Fundación Internacional de Mujeres Periodistas) a las periodistas que se han destacado por ejercer la profesión con dignidad y valentía.

Pineda Ubau fue nominada a este galardón por PEN Internacional Capitulo Nicaragua y por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos, su postulación fue presentada por estas organizaciones mientras formaba parte de la lista de un grupo de presos políticos que el gobierno mantuvo arbitrariamente en prisión desde el año pasado y que recientemente fueron excarcelados.

“Como periodistas no andamos buscando ningún premio, sólo queríamos informar, y es gratificante que te premien por hacer tu trabajo de informar”, declaró.

International Women´s Media Fundation, es una organización internacional de mucho prestigio que en sus 28 años de existencia ha entregado al menos 100 galardones a mujeres periodistas en 56 países del mundo que se han destacado por su labor periodístico y defensa de la libertad de prensa.

Lucía Pineda Ubau desde Costa Rica agradeció este lunes a través de videollamada la obtención del Premio Internacional Coraje en Periodismo 2019.

Gioconda Belli, presidente de PEN Internacional Capítulo Nicaragua, destacó que Lucía Pineda Ubau es la primer periodista en Nicaragua en obtener este galardón. Este año el premio también fue entregado a dos periodistas de Ucrania, una de Sudán y a una periodista inglesa que actualmente es jefa del periódico Washington Post en Beirut.

Belli, además informó que la premiación se llevará a cabo en dos ceremonias; una se realizará en el mes de octubre en Nueva York y otra en Washington, Estados Unidos. “Esto va a ser importante para Lucía, proyectándose y proyectar a todas las mujeres periodistas de Nicaragua”, sostuvo Belli.

Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de Fundación Violeta Barrios aseguró que este galardón “es un respaldo para el periodismo independiente en Nicaragua. Un respaldo a todas las mujeres periodistas y a los hombres también. Es un respaldo a las libertades públicas y a la libertad de expresión”.

Pineda, quien es jefe de prensa del Canal 100% Noticias, con violencia fue detenida por fuerzas especiales de la Policía Nacional (PN) el pasado 21 de diciembre en su centro de labores junto al director de este medio de comunicación Miguel Mora. Ambos permanecieron 6 meses detenidos en aislamiento total en los Sistemas Penitenciarios La Modelo y La Esperanza en Tipitapa.

A pesar que ambos fueron excarcelados bajo la denominada “Ley de Amnistía” que aprobó el gobierno, las causas judiciales que se ordenaron en su contra permanecen abiertas. Además, las instalaciones y equipos de 100% Noticias permanecen tomadas por el gobierno y bajo fuerte custodia policial las 24 horas.

"No nos arrepentimos de haber informado con la verdad, no nos arrepentimos de haber acompañado al pueblo de Nicaragua en su lucha por las libertades y democracia. No nos arrepentimos de luchar por nuestros derechos al trabajo, por nuestro derecho a informar, por nuestro derecho a expresarnos. Nuestro encarcelamiento y secuestro siguen siendo inconstitucional, ilegal, injusto. De la noche a la mañana nos convertimos en los únicos periodistas presos en América Latina y en mi caso la única mujer periodista en prisión”, señaló la periodista.