Cooperativas de buses incrementaron el costo del pasaje sin aprobación del MTI

Algunas cooperativas de buses intermunicipales incrementaron el costo del pasaje sin aprobación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el alza se dio de manera escalonada a raíz del contexto actual de Nicaragua, reportó el Instituto de Defensa al Consumidor (INDEC).

El INDEC también informó que las cooperativas del transporte intermunicipales incrementaron hasta más de tres córdobas el pasaje, afectando el bolsillo de los usuarios.

Según investigaciones del INDEC, en la terminal del Israel Lewites el pasaje Managua - Masatepe pasó de C$33 a C$40 córdobas; Managua - León pasó de C$43 a C$45 córdobas. Mientras en la UCA el recorrido Managua - Granada pasó de C$21 a C$33 córdobas; Managua - Masaya de C$15 a C$23 córdobas. A esto hay que sumarle el incremento exagerado del pasaje Managua - León que pasó de C$52 a C$71 córdobas.

Una de las alternativas es reunirse con las distintas cooperativas para capacitar a los conductores, pues según una encuesta ejecutada el pasado mes, encontraron que las mayores demandas de los usuarios son: conductores abusan del volumen del estéreo, se detienen constantemente en el camino y siempre van con exceso de pasajeros en la unidad de transporte.

“Algunos usuarios nos han reportado que les están cobrando doble el pasaje por llevar su maleta sobre sus piernas, aveces les cobran diez córdobas o más, le suben al máximo el volumen a la radio, el chófer no respeta el limite de velocidad y casi siempre lo ven con el celular en mano. Esas son algunas de las quejas recibidas de parte de usuarios”, manifestó Marvin Pomares, director del INDEC.

Pomares afirmó que han buscado reunirse con Amaru Ramírez, director de IRTRAMMA para darle a conocer sus inconformidades. “Nos dice que no puede reunirse, porque no le dan permiso. Se supone que él es el guía de la institución, no tiene porqué estar esperando que el Gobierno central le diga que puede hacer ante esta problemática”, comunicó Pomares.