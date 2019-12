Abogados defensores de excarcelados exigen el cierre de la acción penal y la devolución de sus bienes

De "inadmisible" calificó el Poder Judicial los escritos introducidos por abogados defensores de presos políticos. En esos documentos exigían un cierre definitivo de la acción penal, mediante un sobreseimiento, ya que sus defendidos habían sido beneficiados con la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional.

"De acuerdo al Código Procesal Penal, en su artículo 6, garantiza la no persecución por estos hechos, solamente cuando hay tres casuales; como lo es una sentencia de sobreseimiento, una sentencia absolutoria firme o una sentencia condenatoria fija. Un archivo de causa no garantiza la no persecución contra el ex reo político, por eso insistimos en el sobreseimiento, que es lo que cabe en estos casos", manifestó Boanerges Fornos, abogado y miembro de Acción Penal.