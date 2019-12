Juicio de Edward Lacayo fue reprogramado para este 29 de julio

El juicio del reo político Edward Lacayo, mejor conocido como “La Loba” fue reprogramado para este 29 de julio a las 9:00 a.m. El juicio tendría que haberse llevado acabo este lunes en el Complejo Judicial, pero no fue así. Su abogado defensor, Julio Montenegro, destacó que el caso es de índole político, no por acusaciones de tráfico de droga, ya que se ha manejado así para no reconocerlo como preso político.

"Las acusaciones en contra de Lacayo son falsas, es un montaje por su participación en las protestas, hemos dado pruebas contundentes de que el día de su captura en su mochila no andaba droga", manifestó Montenegro.

"Este es un caso político y Edward está incluido en la lista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por lo que este es un nuevo atropello de parte del sistema judicial viciado, este juicio ya debería estar cerrado" agregó Montenegro.

Para los familiares de Lacayo, no llevarlo al juicio este lunes es evidencia de las torturas a las que ha sido sometido, pues sus heridas y golpes están recientes y hasta nuevos métodos de tortura como la introducción a su celda de un custodio armado encapuchado.

"La última vez que lo vi me comentó que a su celda está entrando un hombre encapuchado a golpearlo y le ordenan los custodios que pelee con él. El día viernes entró la Cruz Roja Internacional a verlo y comprobó que está grave en esa celda", afirmó Estela Rodríguez, madre del detenido.

Las permanentes agresiones a "La Loba" y el hermetismo de las autoridades carcelarias al no dar información a familiares de los presos políticos, abrieron rumores de un posible fallecimiento.