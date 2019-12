Concejal Carlos Bonilla considera programa habitacional "Bismarck Martínez" como medida recaudatoria

La Alcaldía de Managua entregó a 345 personas el lote de terreno del programa “Bismarck Martínez” ubicado en Sabana Grande. Estas familias de escasos recursos pagarán durante seis años y tres meses una cuota de US$ 20 dólares. Sin embargo, los concejales opositores afirmaron que solamente se están entregando a los simpatizantes del Gobierno.

“Se le está dando prioridad a la militancia y recordemos que la crisis sociopolítica y lo que ha sucedido en el último año y medio, dejo casi vacías las arcas, y está aprovechando para recaudar fondos la alcaldía de Managua y hacer proselitismo político con todos los proyectos”, expresó Carlos Bonilla, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Para el ex concejal y ahora diputado del PLC, Walter Espinoza, en cuanto a los bancos terrenales que posee la Alcaldía de Managua, no solo deben ser llenados con hogares para la población capitalina, sino para la ampliación o nueva construcción de cementerios, porque estos ya no dan abasto en Managua.

“Ya está todo repleto, ya ocuparon los andenes y hasta el último rincón y calles en los cementerios para poder dar respuesta. Se creó un cementerio en el Milagro de Dios y en tiempo record estaba lleno”, explicó Espinoza.

Estos programas de viviendas en años anteriores eran gratuitos, sin embargo por la crisis económica que atraviesa la comuna capitalina, según el análisis del primer trimestre del 2019 ha sido visto como un proyecto recaudatorio, pues se les está cobrando a los beneficiados, cuando antes el regalar casas era parte de la campaña político partidaria del actual gobierno municipal comandado por el FSLN.