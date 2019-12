Vehículo de abogada Yonarqui Martínez es trasladado sin justificación al depósito vehicular

Sin darle justificación de su traslado, la abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, fue llevada en una grúa dentro de su automóvil hacia el depósito vehicular de Managua después que la Policía Nacional la detuviera frente a la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC).

La jurista narró que dos agentes de tránsito la interceptaron y posteriormente le pidieron sus documentos, sin embargo, no le explicaron el motivo de la detención.

Los agentes llamaron luego a otras personas las que llegaron con la grúa para llevarse el vehículo y cuando se vio ya iba rumbo al depósito vehicular.

“No dejaron que ni siquiera me bajara del carro y al preguntarles de mi traslado pues ellos no hicieron nada, ni me dijeron nada, yo les pedí explicaciones y les dije que se llevaran el vehículo, pero que me dejaran sacar mis cosas”, contó Martínez a un medio de comunicación escrito.

Una vez que llegaron al depósito vehicular, a Martínez se le entregó la documentación y sus objetos personales, posteriormente le comunicaron que debía llegar este lunes 22 de julio para seguir el procedimiento legal de recuperar su carro.

“Espero que no sea una acción más de represalia por el trabajo, pero igual yo voy a seguir trabajando. Ahora me informan que tengo que pagar 700 córdobas por el traslado de grúa al que fui sometida, parece que necesitaban dinero”, manifestó Martínez.

La abogada está defiendo 62 casos de manifestantes que participaron en las protestas contra el Gobierno de turno.

Minutos después de dejar su vehículo en el depósito, a través de su cuenta en Twitter Yonarqui Martínez dio a conocer la aparente razón de su captura, que fue dada una vez que habló con los medios de comunicación.

“Señores Policía Nacional. ¿Dónde está la resolución de la suspensión de mi licencia de por vida? Demuéstrenme esa Resolución. Cómo justifican que andaba mi licencia y multada desde 2016. Si no tienen presupuesto mejor pidan, no roben”, expresó la abogada en esa red social.