Estudiantes universitarios convocan a marcha este 25 de julio

Colectivos universitarios convocaron a una marcha para este 25 de julio en conmemoración al Día Nacional del Estudiante que se recuerda mañana 23 de julio y pidiendo se devuelvan las garantías necesarias para retornar a las aulas de clase y la autonomía universitaria, que según ellos fue arrebatada desde la llegada al poder del Presidente Daniel Ortega.

“Fuimos un grupo numeroso (a solicitar el permiso para la marcha), no nos entregaron la carta, no nos firmaron el recibido, hubo una actitud de intimidación, pero estamos anuentes ante la respuestas, pero pase lo que pase no dejaremos de manifestarnos de una u otra manera. En cuanto llegamos salieron agentes antimotines a querer intimidar”, dijo Jerry Estrada, estudiante universitario.

De no aceptar las autoridades competentes esta movilización, los estudiantes desarrollarán otras formas de protestas en las calles, por lo que instan a la población a tomar todas las medidas para garantizar la vida y la seguridad física.

“Si ellos responde negativamente lo que haremos son pequeños piquetes y plantones, siempre instar a la población a caminar en grupo en estas actividades cívicas y con ropa liviana, no caer en ninguna provocación de parte de las autoridades y no tengamos miedo, mientras los ignoremos todo estará bien”, expresó Mélida Zapata, estudiante universitaria.

Los jóvenes se percataron de que a las afueras del hotel capitalino donde realizaron la convocatoria hubo presencia de tres patrullas con agentes de la Policía Nacional, lo que catalogaron como una intimidación a la que no le tienen miedo.