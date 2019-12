Introducirán recurso de nulidad contra acusado de asesinato a brasileña

Pierson Gutiérrez Solís, acusado del asesinato de la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Lima, obtuvo su libertad bajo la Ley 996 o Ley de Amnistía.

Ahora el próximo paso para los abogados de Acción Penal, quienes llevan el caso, es interponer un incidente de nulidad, pues María José Da Costa, madre de la víctima y afectada, no estuvo presente en todo el juicio, ni fue notificada, por lo que le violaron sus derechos constitucionales.

“Esto anularía la decisión de este tribunal de apelación y se obligaría a iniciar el proceso judicial desde cero. La madre de la víctima no fue escuchada, ni atendida y en este caso fue evidente que la fiscalía no se abocó a esta función”, dijo Roberto Funes, abogado defensor de Acción Penal.

Gutiérrez Solís es el único beneficiado con un archivo definitivo, a diferencia de los archivos de otros reos políticos, a quienes si les pueden reabrir la causa judicial y volverlos a procesar, así lo explicó el abogado Julio Montenegro.

“Pierson prácticamente de los amnistiados es el único al que no sé le puede reabrir el caso, por ser un archivo definitivo, cuando ni siquiera debería recibirla, porque él mismo reconoció que el hecho fue común al aseverar que era vigilante del lugar, no tenía tintes políticos”, explicó Montenegro.

El abogado Boanerges Fornos afirmó que los magistrados no debieron amnistiarlo, porque el imputado no era un preso político, no estaba en la lista conciliada con el Gobierno y la Alianza Cívica, entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja.

“La Ley de Amnistía está dirigida solo a manifestantes, quienes según el Gobierno, cometieron delitos políticos y conexos, es decir a los que estuvieron en tranques y participaron en protestas. Este hechos sucedió el 23 de julio, cuando ya ni había tranques, ni en ninguna manifestación cívica y más bien es militante del gobierno”, expresó Fornos.

Los abogados de Acción Penal confirman que Gutiérrez Solís es el único paramilitar que ha llegado a la cárcel, esto lo confirman las armas de alto calibre que utilizó para la ejecución de la víctima.