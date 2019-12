Proyecto de ampliación de pista Juan Pablo II sigue creando expectativas

La Alcaldía de Managua está recibiendo propuestas de empresas constructoras para iniciar la rehabilitación de la pista Juan Pablo II. Como primeras acciones a ejecutar sería la demolición de casas, el desalojo de familias y negocios que existen en la zona. Además, se construirán "cajas puentes" en algunas secciones de los cauces que atraviesan la pista de sur a norte.

Los concejales afirmaron que la baja recaudación de impuestos que ha percibido la comuna en este año, no permitirá que las familias y negocios sean indemnizados, por lo que ven extraña la promesa de empezar la obra en noviembre de 2019.

"No hay dinero para comprar esas propiedades, ya estuvieran hablando con las personas que serán afectadas y pedirles un presupuesto de cuánto costará comprar el terreno. Pero en el mes de julio, tenemos conocimiento que apenas se acercaron a tres propietarios de negocios, no me sorprendería que a última hora ellos pongan el precio sin consultarle a los dueños y les exijan su salida", manifestó Bonilla.