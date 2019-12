Aumentan los casos de dengue en el país

El aumento de los casos de dengue en el país, obligó al gobierno a decretar alerta epidemiológica, esto significa un riesgo para la salud pública de las y los nicaragüenses, aseguró hoy el médico general, Jorge Manzanares.

Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSA) hay un aumentó del 271% respecto al año 2018, lo que implica un repunte tanto en los casos de sospecha como en los confirmados.

"Esta emergencia conlleva a que se apliquen planes de abatización, fumigación, preparaciones en los centros de atención primaria para los pacientes que lleguen con síntomas subjetivos de dengue, procedimientos correctos para diagnosticar el dengue y el tratamiento adecuado", dijo Manzanares.

El MINSA confirmó 2,232 casos en la semana 30 a diferencia de la anterior en la que se registró 1,862 casos de dengue. Además se reportaron 55,289 casos sospechosos.

Lo ideal es que la comunidad haga una limpieza en general para que no haya un foco de reproducción. En la casa se deben tomar las medidas básicas, por ejemplo, que no hayan charcos, recipientes tapados, etc", dijo el médico general, Jorge Manzanares.

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Nicaragua reportó 441.9 personas afectadas por el dengue de cada 100 mil habitantes, cifras que ubica como el país con mayor incidencia después de Brasil.

Respecto a Centroamérica: Honduras reportó 26,178 casos y 58 muertes; El Salvador con 7,642 casos y dos muertes; Guatemala con 5,610 y 12 muertes; Costa Rica con tres mil casos y ninguna muerte.