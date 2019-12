Gobierno busca financiamiento con países árabes

Mazen Al Khuffash es el nuevo embajador de Nicaragua en Palestina. El Gobierno desea continuar su política de establecer relaciones comerciales con países árabes. Expertos catalogaron como una estrategia para conseguir recursos para la gestión de sus proyectos ante el posible cierre del mercado europeo y norteamericano, quienes piden solución a la crisis política que vive el pueblo nicaragüense, de no hacerlo cerrarán toda fuente de financiamiento.

"No creo que la estrategia le funcione, pues estamos en una situación delicada y esto nos deja más aislados en materia de política internacional. Este país no tiene ningún trato comercial, ni representa una fuente de inversión para la economía nicaragüense. No representa nada para la mejora de los nicaragüenses", manifestó Bosco Matamoros, ex embajador ante la OEA.