Ministerio Público guarda silencio sobre asesinato de Eddy Montes

Este viernes, Leyla Prado, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), pidió explicaciones a la entidad estatal sobre la solicitud de investigación del caso que demanda la familia de Montes, sin éxito alguno.

Puede leer: Denuncian ante Fiscalía a director de “La Modelo” por muerte de Eddy Montes

“Estamos expresando que porqué no hay pronunciamiento del Ministerio Público. ¿Cuál es la razón que no han hecho nada por esclarecer la muerte de don Eddy Montes? ¿Por qué no hay ningún ciudadano investigado, por qué no hay ningún ciudadano procesado en los tribunales de este país?”, cuestionó Prado.

La abogada increpó a la fiscal general de la república, Ana Julia Guido, para que dé respuestas sobre este caso.

“Es su deber constitucional porque ella al ser juramentada en su cargo en la Asamblea Nacional juró ante la patria cumplir la Ley como una funcionaria pública que es y debe dar una respuesta y esta actitud no abona en nada porque ella mandó seguramente a decir que no me lo recibieran”, dijo Padro en referencia al escrito que se presentó al Ministerio Público demandando explicaciones sobre la muerte del preso político.

Varios excarcelados políticos han denunciado que custodios del Sistema Penitenciario La Modelo fueron los que dispararon contra Montes el pasado 16 de mayo. A la fecha, no existe un solo custodio o funcionario del penal detenido por el asesinato de Montes.

Marcos Carmona, secretario general de la CPDH, sospecha que como en todos los crímenes cometidos en el marco de la represión gubernamental, haya intención del Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial de proteger a los responsables de este delito.

“No podemos seguir permitiendo que este triángulo perverso siga haciéndole daño al pueblo de Nicaragua porque en el caso de don Eddy Montes ya a estas altura debería haber un acusado y una persona ya en los tribunales y señalándosele la responsabilidad que quitó la vida de don Eddy Montes, sin embargo no pasa absolutamente nada”, denunció.

El gobierno se ha negado a proporcionar información a la familia de Montes sobre la autopsia que le realizó el Instituto de Medicina Legal, esto para poder completar una autopsia privada que gestionó la familia de la víctima ante la falta de confianza que tienen en la valoración que realizaron los forenses de la entidad estatal.

Este viernes, la CPDH denunció que parte de la familia de Montes que reside en Matagalpa continúa bajo constante amenaza y asedio policial y de fanáticos del gobierno.