Proponen modificar presupuesto capitalino debido a baja recaudación de impuestos

La Alcaldía de Managua tendrá que reducir el presupuesto de ingresos y egresos del año 2019, proyectado en C$4.707 millones de córdobas, según concejales capitalinos indudablemente afectará los gastos corrientes y la ejecución de proyectos del Plan de Inversión Anual, sin embargo es necesario por la baja recaudación de impuestos que en comparación con el primer trimestre del año pasado se redujo en 27%.

“En este mes la alcaldesa Reyna Rueda debe brindar un informe de las recaudaciones del segundo trimestre del 2019 para comprobarse que seguimos bajando en esta recolección de dinero, sería urgente una modificación, porque no podemos comprometernos a cumplir todas la obras, cuando no hay dinero para ejecutarlas”, mencionó Selin Figueroa, Concejal del CxL.

Figueroa recordó que en mayo del año pasado se hizo un ajuste a este presupuesto, luego en diciembre ejecutaron el mismo proceso, se plantearon recaudar C$6.000 millones, pero al final lograron obtener C$4.000 millones, pero según las autoridades se recaudó en un 100%, “pero lo que pasó es que la meta se redujo con los ajustes de acuerdo al contexto” agregó.

El ex concejal y ex contralor de la República, Agustín Jarquín Anaya, reconoce que está modificación se traduciría en menos obras de progreso para la población capitalina, pero sería sano ejecutarlo, aunque la alcaldesa no aprobará la propuesta, pues sería reconocer que hasta el momento han tenido una mala ejecución en el 2019.

“Hay que tomar en cuenta las realidades, realizando iniciativas que mejoren la captación de recursos, potenciar las inversiones, incluso tener gastos corrientes que se necesitan”, explicó Jarquín.

Jarquín afirmó que es un hecho objetivo que hay un descenso en la recaudación, porque el sector turismo, servicio, comercio y nicaragüenses que se fueron del país, todo ha influido en la baja recaudación, por lo que es parte de la responsabilidad que tiene la comuna.

El Plan de Inversión Anual de este año contempla 303 obras en la capital, sin embargo no se completarán en su totalidad debido a la baja recaudación de impuestos en la capital.