El polvo invade las calles de Sabana Grande

Habitantes aledaños al Cementerio San José, en Sabana Grande piden que dos cuadras de su barrio sean pavimentadas por la Alcaldía de Managua, porque no aguantan el polvo de camiones pesados, ya que son cuatro empresas constructoras las que se ubican en ese sector, además está cerca del Residencial Villa Sol, el cual contempla unas 4 mil casas.

Al menos unas 20 casas se han visto afectadas por las incesantes nubes de polvo que cubren la zona, afectando la salud de los habitantes, sin embargo algunos han tenido que cerrar sus negocios, porque los clientes se han quejado de la cantidad de polvo en el local.

Otros con la necesidad de sobrevivir ante la crisis han querido poner su negocio, pero se les hace difícil, porque este problema afecta a toda la población cercana.

"He querido poner un negocio de comida, pero no lo puedo hacer porque el polvo invade toda la calle, nadie me comprará por el polvo, estas son condiciones totalmente insalubres", expresó María del Rosario Pérez, habitante del lugar.