Familias del programa Bismarck Martínez inician levantamiento de sus viviendas en algunos lotes

Desde que la Alcaldía de Managua entregó a 345 personas el lote de terreno del programa Bismarck Martínez ubicado en Sabana Grande, iniciaron algunas familias a levantar sus hogares luego de años de no tener una vivienda propia.

“Nosotros vamos a pagar $20 dólares al mes, lo que implica que en seis años sumará un total de $1,500 dólares, es lo que cuesta el terreno, algo más barato que eso, no vamos a conseguir, nosotros antes de aspirar al proyecto cotizamos, y el más bajo andaba en U$5,000 dólares”, dijo uno de los beneficiados.

Las familias descartaron que el beneficio sea solo para quienes sean simpatizantes del presidente Daniel Ortega, aunque el principal requisito sea enviarle una carta.

“Cierto, hay que mandarle una carta al presidente, pero aquí no solo hay sandinistas, hay gente que no es militante del partido, no solo en este proyecto, sino desde el 2007 el presidente ha beneficiado parejo”, aseguró.