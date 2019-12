ONG´s exigen al gobierno pruebas sobre su supuesta vinculación a un “golpe de Estado”

La defensora de Derechos Humanos y presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez exigió al gobierno que fundamente sus acusaciones con pruebas, también afirmó que denunciará el caso ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues el decirles que son incitadores de un “golpe de Estado”, es una campaña de calumnias.

“Es una forma de reiterar su calumnia, su mentira, lo que muestra es que no tiene ninguna intención de rectificar, si esas acusaciones fuesen ciertas, ellos ya mostrarían la prueba y con el sistema judicial comprado, como lo tienen, acusan y condenan legalmente a esas ONG´s, pero como no es verdad, no hay pruebas, no lo pueden hacer”, manifestó Nuñez.