Codeni preocupado por capturas injustificadas a menores de edad

Tres menores de edad fueron capturados señalados de tirar bombas de contacto en el municipio de Catarina, departamento de Masaya, esto tras el asedio constate de la Policía Nacional en su hogar. Los jóvenes responden a las iniciales D.P, S.P y A.S.

Tras una hora de interrogatorios fueron puestos en libertad, todo este hostigamiento por parte de las autoridades mantiene preocupado a la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), que ven un irrespeto a la protección infantil al violentarles sus derechos.

"Hemos visto violentados los derechos de los adolescentes desde que se les empieza una investigación por un supuesto delito que no es más que un capricho de parte del Gobierno; ellos no tienen porqué ser procesados porque aún no son mayores de edad", especificó Jorge Mendoza, coordinador de Codeni.