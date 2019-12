Excarcelado denuncia que la PN quiere utilizar el nombre de su padre para nombrar delegación

Gerson Suazo, considera una burla que una delegación de la Policía Nacional (PN), ubicada en Chinandega quiera ponerle el nombre de su padre, Juan José Suazo, quien fue Subcomisionado en el departamento, el cual falleció en el 2015 en un accidente de tránsito .

Quizás en la nueva Nicaragua, cuando haga falta reconstruir valores, su nombre esté plasmado en cualquier edificio policial, pero definitivamente ahora no, porque el país llora a sus mejores hijos, expresó Gerson Suazo, excarcelado político.

El joven aseguró que toda la familia está en contra de este nombramiento, pues en ningún momento pidieron autorización para hacerlo, por lo que enviarán una carta al Comisionado General Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, para que revoque esa orden, de no hacerlo pasarán a la vía judicial.

Esta decisión fue tomada desde los claustros de la dictadura, de usar el nombre de este honorable oficial de policía, es una abierta violación al artículo 26 de la Constitución Política, la cual señala que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación, dijo Gerardo González, abogado defensor.

Suazo dijo que "su papá no representa una policía represiva" y aseguró que "los mismos subordinados de mi papá me torturaron y me chantajearon usando el nombre de mi padre, diciéndome que si estaría vivo mi papá, estaría frustrado por mi comportamiento”.