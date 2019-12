Propietarios se muestran inconformes por la indemnización que brindó la Alcaldía de Managua

Pobladores serán afectados con la ampliación de la pista Juan Pablo II –en su primer tramo del 7 Sur al Barrio René Cisneros–, afirmaron que la Alcaldía de Managua no les brindó una indemnización justa por sus terrenos, ya que por cada 75 varas les entregaron U$106 dólares, pero según estudios de construcción independientes, el valor promedio sería de U$280 dólares por cada vara.

Nos llamaron uno por uno en la Alcaldía. No hicieron una reunión con todos los afectados, porque no querían que nos uniéramos para pedir lo justo, simplemente o tomábamos lo que nos daban o no aplicaban utilidad pública, o nos quedabamos sin nada, aseguró uno de los propietarios afectados, por motivos de seguridad no reveló su nombre.